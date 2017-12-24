مجلس نادى قضايا الدولة يرسل وفدا للكنيسة الكاثوليكية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد





كتب حازم عادل

توجه وفد من نادى مستشارى قضايا الدولة برئاسة المستشار زين الهوارى نائب رئيس النادى، اليوم الأحد، وبصحبته المستشار عاطف منصور أمين مساعد الصندوق والمستشار أمين عبد الرحيم، السكرتير العام المساعد، نيابة عن مجلس إدارة النادى للكنيسة الكاثوليكية لتقديم التهانى والتبريكات لقداسة الأنبا إبراهيم إسحاق رئيس الكنيسة، وأخواننا المسيحيين الكاثوليك.