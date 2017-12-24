مباراة كرة قدم فى إيران تنتهى بمظاهرة تندد بـ"الاحتلال الفارسى للأحواز العربية"





كتب: محمد أبو النور

انتهت مباراة كردة قدم لنادى "فولاذ الأحواز" بمظاهرة تندد بما وصفه المتظاهرون بـ"الاحتلال الفارسى للأحواز العربية"، فى إشارة إلى أن السلطات الإيرانية احتلت إقليم الأحواز العربى الواقع على الخليج العربى بالعام 1925.

وأفادت مصادر ميدانية لـ"اليوم السابع"، إن مشجعى نادى "فولاذ الأحواز"، نطموا مسيرة وطنية حاشدة، عقب انتهاء مباراة الفريق، أمام نادى "برسبوليس طهران"، التى احتضنها ملعب الشهداء "الغدير"، اليوم الأحد، بمدينة الأحواز العاصمة، وتعادل فيها الفريقان بهدف مقابل هدف، ضمن منافسات الدورى الإيرانى لكرة القدم.

وحصل "اليوم السابع" على ثلاثة فيديوهات للمظاهرة، ردد فيها المتظاهرون عبارات منددة بـ"الاحتلال الفارسى" ومنها "الحق خاوانا وخاويناه"، وهو ما يعنى بالفصحى "الحق تآخى معنا ونحن تآخيا مع الحق"، و"بالروح بالدم نفديك يا أحواز".

وأطلق مشجعو "فولاذ الأحواز"، الشعارات الوطنية، وأهازيج تسهم فى تنمية الوجدان الوطنى فى الأحواز، وسط حضور مكثف لأبناء الأحواز بزيهم العربى المميز، والكوفية الحمراء، تلك التى تعبر عن رمز الثورة الأحوازية.

وانضم إلى المسيرة التى انطلقت من ملعب الشهداء، الذى يعبر عن رفض الوجود "الفارسى" فى الأحواز، الآلاف من المواطنين الأحوازيين، وسط تشجيع كبير للفريق باعتباره الممثل الوطنى للشعب العربى الأحوازى.