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ماكرون يشدد فى اتصال بالملك سلمان على ضرورة مواجهة زعزعة إيران لاستقرار المنطقة

الأحد، 24 ديسمبر 2017 07:47 م
ماكرون يشدد فى اتصال بالملك سلمان على ضرورة مواجهة زعزعة إيران لاستقرار المنطقة الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الفرنسى ماكرون


كتب إبراهيم حسان
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أجرى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اتصال هاتفى بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، شدد خلاله على ضرورة مواجهة زعزعة إيران لاستقرار المنطقة، حسبما قالت فضائية العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل.


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الملك سلمان

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