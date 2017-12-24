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قوات الشرعية باليمن تفتح طريقا استراتيجيا إلى محيط صنعاء

الأحد، 24 ديسمبر 2017 08:01 ص
قوات الشرعية باليمن تفتح طريقا استراتيجيا إلى محيط صنعاء قوات التحالف العربى- أرشيفية


وكالات الأنباء

تمكنت قوات الشرعية بدعم من التحالف العربى بالسيطرة على عدد من الجبال الاستراتيجية لتمهد طريقا إلى المناطق المحيطة بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وواصلت القوات اليمنية تقدمها فى منطقة نِهم شرقى العاصمة صنعاء بالسيطرة جبال الدشوش والنفاحه والمشنه بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي، وبإسناد من مقاتلات التحالف العربى، بحسب مصادر إعلامية.

وذكرت مصادر ميدانية أن القيادى فى ميليشيات الحوثى أحمد هندى دغسان أصيب بجراح بليغة بغارة جوية استهدفته فى نقيل بن غيلان فى نهم.

وكانت القوات الشرعية تمكنت من السيطرة على ما يعرف بجبال القناصين المطلة على جميع مناطق بران إلى أطراف مسورة.

 



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