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قوات الأمن العراقية تلقى القبض على عنصرين اثنين من داعش فى ديالى

الأحد، 24 ديسمبر 2017 01:33 م
قوات الأمن العراقية تلقى القبض على عنصرين اثنين من داعش فى ديالى الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)

ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، القبض على عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابى وسط محـافظة ديالى.

وقال مصدر أمنى عراقى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية - "إن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عنصرين ينتميان إلى تنظيم داعش الإرهابى فى ناحية كنعان وسط محافظة السليمانية"، مضيفا أن العنصرين اعترفا بانتمائهما إلى التنظيم، وأن القوات الأمنية عثرت بحوزتهما على أجهزة اتصالات.

ومن ناحية أخرى، أصدرت محكمة جنايات ديالى حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق متهمين اثنين ينتميان إلى تنظيم داعش الإرهابى نفذا العديد من العمليات الإرهابية أبرزها تفجير مزدوج فى قضاء المقدادية عام 2016.

وقال المتحدث الرسمى لمجلس القضاء الأعلى العراقى عبد الستار بيرقدار فى بيان "إن محكمة جنايات ديالى قضت بإعدام متهمين ينتميان إلى تنظيم داعش الإرهابى نفذا عدة عمليات إجرامية فى المحافظة ، ما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص، موضحا أن المحكمة أصدرت قرارها وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.



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