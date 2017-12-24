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قاض أمريكى يوقف جزئيا أحدث قيود لترامب على قبول لاجئين من الشرق الأوسط

الأحد، 24 ديسمبر 2017 06:03 ص
قاض أمريكى يوقف جزئيا أحدث قيود لترامب على قبول لاجئين من الشرق الأوسط ترامب


(رويترز)

أوقفت جزئيا محكمة أمريكية، يوم السبت، أحدث قيود للرئيس دونالد ترامب على قبول اللاجئين.

وقال جيمس روبارت قاضى المحكمة الجزئية الاتحادى فى سياتل إنه لا يمكن سريان هذه القيود على اللاجئين "الذين لهم صلة حقيقة بشخص أو كيان فى الولايات المتحدة".

وفى أواخر أكتوبر أوقفت إدارة ترامب بشكل فعلى قبول لاجئين من 11 دولة معظمها فى الشرق الأوسط وأفريقيا لحين إجراء مراجعة أمنية مدتها 90 يوما.

 

 



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