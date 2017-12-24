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قاضية أمريكية: على البنتاجون السماح بمقابلة متشدد أمريكى محتجز بالعراق

الأحد، 24 ديسمبر 2017 11:40 م
قاضية أمريكية: على البنتاجون السماح بمقابلة متشدد أمريكى محتجز بالعراق عناصر من الشرطة العراقية


واشنطن (رويترز)
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أمرت قاضية اتحادية إدارة الرئيس دونالد ترامب، بالسماح للاتحاد الأمريكى للحريات المدنية بالوصول إلى أمريكى، يشتبه بمشاركته فى القتال لحساب تنظيم الدولة الإسلامية وما زال محتجزا فى مركز احتجاز سرى أمريكى فى العراق منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ورفضت القاضية تانيا شوتكان فى حكم أصدرته فى وقت متأخر السبت طلب الحكومة بعدم قبول تدخل الاتحاد فى مسألة احتجاز الرجل الذى لم يعلن اسمه. ولم تقبل القاضية دفوع الحكومة بأن الاتحاد غير ذى صفة فى القضية.

وحكمت القاضية بأن على وزارة الدفاع الأمريكية منح الاتحاد حق مقابلة الرجل "بشكل مؤقت وفورى وغير خاضع للمراقبة" كى يحدد ما إذا كان يريد من الاتحاد أن يوفر له المشورة القانونية ويقدم نيابة عنه عريضة تسمح له بأن يطلب من المحكمة النظر فى مدى مشروعية احتجازه.

كان الرجل قد سلم نفسه فى منتصف سبتمبر أيلول لمقاتلين أكراد سوريين تدعمهم الولايات المتحدة أثناء هجومهم على معقل تنظيم الدولة الإسلامية السابق فى الرقة بشمال شرق سوريا. وطبقا لحكم القاضية شوتكان تم تسليم الرجل للجيش الأمريكى الذى صنفه باعتباره "مقاتلا من الأعداء" ونقله إلى مكان سرى فى العراق.

وقالت القاضية فى حكمها إن المحتجز كان له اتصال بمسؤولين أمريكيين فقط إلى جانب زيارتين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.


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البنتاجون

متشدد أمريكى

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