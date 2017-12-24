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الأحد، 24 ديسمبر 2017 11:09 م
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فيديو.. كيف تسبب دور طاولة فى مذبحة العياط.. نشرة اليوم السابع مع حسن مجدى

الأحد، 24 ديسمبر 2017 08:06 م
فيديو.. كيف تسبب دور طاولة فى مذبحة العياط.. نشرة اليوم السابع مع حسن مجدى حسن مجدى


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يقدم اليوم السابع جولة إخبارية جديدة من داخل صالة التحرير، ترصد أهم الملفات المحلية والدولية، وعلى رأسها ارتفاع طلبات الرحلات الجوية الروسية لمصر، وتفاصيل إطلاق مسلح النار على رواد مقهى فى العياط بسبب "دور طاولة".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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نشرة اليوم السابع

مذبحة العياط

الارهاب

حادث العياط

دور طاولة

طاولة

العياط

مقهى العياط

اليوم السابع



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