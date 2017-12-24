فيديو.. كيف تسبب دور طاولة فى مذبحة العياط.. نشرة اليوم السابع مع حسن مجدى

فيديو.. كيف تسبب دور طاولة فى مذبحة العياط.. نشرة اليوم السابع مع حسن مجدىالأحد، 24 ديسمبر 2017 08:06 م
حسن مجدى
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يقدم اليوم السابع جولة إخبارية جديدة من داخل صالة التحرير، ترصد أهم الملفات المحلية والدولية، وعلى رأسها ارتفاع طلبات الرحلات الجوية الروسية لمصر، وتفاصيل إطلاق مسلح النار على رواد مقهى فى العياط بسبب "دور طاولة".
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