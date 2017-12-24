فيديو.. بوابات إلكترونية وأجهزة حديثة للداخلية أمام الكنائس لتأمينها





كتب محمود عبد الراضى

دفعت وزارة الداخلية بعدد كبير من البوابات الإلكترونية والأجهزة الحديثة أمام الكنائس قبل احتفالات عيد الميلاد المجيد، لتفتيش رواد الكنائس.

وبدورهم، حرص مساعدو وزير الداخلية ومدراء الأمن على تفقد الشوارع للتأكد من الانتشار الشرطى، ومراجعة خطط التأمين على أرض الواقع.

وشدد مدراء الأمن على الخدمات الأمنية المشاركة فى عمليات التأمين بضرورة التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات الخروج عن القانون.