فيديو.. إعلان دنماركى يثير غضب الإسرائيليين بعد تشبيههم بالفأر

فيديو.. إعلان دنماركى يثير غضب الإسرائيليين بعد تشبيههم بالفأرالأحد، 24 ديسمبر 2017 12:49 م
جزء من الإعلان
كتبت مريم بدر الدين
تداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فيديو لإعلان دنماركى، أثار غضب الإسرائيلين، وذلك لاستنكاره وجودها فى منطقة الشرق الأوسط، حيث شبهها بالفأر والنقطة السوداء على الخريطة.
ويظهر الفيديو، شاب يمسك بيده خريطة لمنطقة الشرق الأوسط وتظهر بها إسرائيل باللون الأسود، ثم يضرب بيده ليستخرج فأر من هذه النقطة السوداء ثم تتحول إلى خضراء، وتجسد فلسطين.
إعلان دنماركي إبداعي يثير غضب الكيان الصهيوني 😂😂😂— Ḳĥαℓεḓ (@IIKRII) December 23, 2017
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/rjAyohERBl
صور.. الكنائس تحت حراسة الشرطة.. مدير أمن القاهرة: استحداث ممرات مدعمة ببوابات للكشف عن المفرقعات.. والحفاظ على الحرم الآمن لإحكام السيطرة.. ويؤكد: انتشار الأقوال والمدرعات والارتكازات المسلحة بجميع المحاور
الرياضة المصرية اليوم.. بريزنتيشن تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل السوبر المحلى.. بانسيه يعود للمصرى.. الأهلى والزمالك يستعدان لمباريات الدورى.. والإنتاج يواجه سموحة وبتروجت مع الأسيوطى فى "الإجيبشيان ليج"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة