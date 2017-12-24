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فيديو.. إعلان دنماركى يثير غضب الإسرائيليين بعد تشبيههم بالفأر

الأحد، 24 ديسمبر 2017 12:49 م
فيديو.. إعلان دنماركى يثير غضب الإسرائيليين بعد تشبيههم بالفأر جزء من الإعلان


كتبت مريم بدر الدين

تداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فيديو لإعلان دنماركى، أثار غضب الإسرائيلين، وذلك لاستنكاره وجودها فى منطقة الشرق الأوسط، حيث شبهها بالفأر والنقطة السوداء على الخريطة.

ويظهر الفيديو، شاب يمسك بيده خريطة لمنطقة الشرق الأوسط وتظهر بها إسرائيل باللون الأسود، ثم يضرب بيده ليستخرج فأر من هذه النقطة السوداء ثم تتحول إلى خضراء، وتجسد فلسطين.

 



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