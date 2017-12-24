فنادق البحر الأحمر تحتفل بالكريسماس وسط تشديدات أمنية مكثفة

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظم عدد كبير من فنادق البحر الأحمر احتفالات بمناسبة أعياد الكريسماس، وسط تشديدات أمنية مكثفة يحيط الفنادق والكنائس المختلفة .

ففى مدينة الغردقة أقام عدد كبير من الفنادق احتفالات تخللتها فقرات فنية مختلفة، من بينها فقرات شعبية وأُخرى أجنبية مختلفة.

فيما نظم أحد الفنادق فقرات فنية مائية ليلا بحمامات السباحة، وسط حالة من السعادة الغامرة للسياح، كذلك تجهيز العشاء الفاخر للسياح بمناسبة الكريسماس.

من جانبه، قال محمد عيد أحد المديرين بفنادق الغردقة، إن احتفالات الكريسماس لها طابع خاص فى الغردقة، حيث يتم الاحتفال به مع جنسيات كثيرة من العالم تبلغ 30 جنسية من التى تحرص على قضاء الكريسماس فى الغردقة.

وأضاف عيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك تجهيزات أخرى يتم الاستعداد لها لرأس السنة، حيث تعتبر مدينة الغردقة من المدن السياحية الأولى التى يقصدها السياح للاحتفال برأس السنة فيها.

وتوقع عيد أن تتجاوز نسب الإشغالات الفندقية بالغردقة خلال رأس السنة 70%، مؤكدا أن هناك فنادق ومنتجعات أعلنت أنها كاملة العدد خلال رأس السنة.

ولا يختلف الأمر كثيرا بمدينة مرسى علم، حيث نظمت الفنادق هناك احتفالات كبيرة تزامنا مع احتفالات الكريسماس بحضور سياح من جنسيات مختلفة .

ونظم أحد فنادق مرسى علم فقرات خاصة، ارتدى خلالها سائح بلجيكى الجنسية يدعى كون هلرت زى بابا نويل، وذلك لتوزيع الهدايا على السياح داخل الفندق تزامنا مع احتفالات الكريسماس اليوم .

من جانبه، قال أبو الحجاج العمارى مدير أحد الفنادق الشهيرة بمرسى علم، إن الفندق قدم دعوة خاصة للسائح البلجيكى كون هلرت لتجسيد شخصية بابا نويل خلال الاحتفالات الكريسماس وأعياد رأس السنة.

وأضاف مدير الفندق لـ"اليوم السابع" أن بابا نويل فور إقلاعه من بلجيكا وصعوده الطائرة وهو يرسم حالة من البهجة للسائحين القادمين لمرسى علم على متن رحلة الطيران من بلجيكا وصولا لمطار مرسى علم، وقدم خلال وصوله الهدايا والورود للسياح .

وأوضح أبو الحجاج أنه فور وصول بابا نويل البلجيكى للفندق رحب بنزلاء الفندق من الجنسيات المختلفة، وقدم لهم الهدايا والورود بمناسبة الكريسماس، ومن المقرر أن يشارك فى احتفالات اليوم، وتنظيم عدة فقرات له مع الأطفال غدا من نزلاء الفندق .

من جانب آخر أكد العمارى أن نسبة الإشغال العام فى مدينة مرسى علم خلال احتفالات رأس السنة ربما قد تصل إلى 70%، مؤكدا أن جميع فنادق المدينة استعدت تماما لاستقبال احتفالات الكريسماس ورأس السنة .

وتابع: محافظة البحر الأحمر من المحافظات التى ربما يصل عدد الجنسيات إليها فى رأس السنة قرابة 30 جنسية مختلفة للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة.

ومن ناحية أخرى أكد مصدر أمنى أن الفنادق السياحية فى قبضة الأمن خلال الاحتفالات بالعام الميلادى الجديد، مؤكدا أن هناك خطة تأمينية مشددة بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية المختلفة .

وأضاف المصدر أنه تم غلق الشوارع المؤدية للكنائس التى تقام فيها احتفالات الكريسماس، كذلك وضع كمائن ثابتة ومتحركة بالقرب من الفنادق المختلفة.



احتفالات الكريسماس بالغردقة



فقرات فنية مختلفة فى الكريسماس بالغردقة



فقرات مائية فى الكريسماس



سعادة السياح فى احتفالات الكريسماس



-بابا نويل فى مرسى علم



بابا نويل يوزع هدايا على السياح



بابا نويل فى اخد فنادق مرسى علم