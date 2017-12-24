فصائل بالجيش الحر تعلن مقاطعة مؤتمر سوتشى لتسوية الأزمة السورية

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أعلنت فصائل الجبهة الجنوبية فى الجيش السورى الحر، مقاطعة مؤتمر الحوار الوطنى فى مدينة سوتشى الروسية، الذى دعت إليه موسكو.

وزعمت الفصائل، فى بيان، اليوم الأحد، أن "كل جولات المفاوضات من جنيف إلى أستانة أثبتت عدم جدية النظام السورى وتنصله من كل الاستحقاقات الدولية"، مضيفة أن روسيا تحاول الالتفاف على الشرعية الدولية من خلال مؤتمر سوتشى.

واتفقت الدول الضامنة لمسار أستانة (روسيا وتركيا وإيران) - فى ختام الجولة الثامنة من المحادثات فى عاصمة كازاخستان (أستانة) بشأن سوريا - على عقد مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى منتجع سوتشى الروسى، يومى 29 و30 يناير المقبل.