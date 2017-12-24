video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2017 02:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فصائل بالجيش الحر تعلن مقاطعة مؤتمر سوتشى لتسوية الأزمة السورية

الأحد، 24 ديسمبر 2017 12:16 م
فصائل بالجيش الحر تعلن مقاطعة مؤتمر سوتشى لتسوية الأزمة السورية الجيش السورى الحر - أرشيفية


أ ش أ

أعلنت فصائل الجبهة الجنوبية فى الجيش السورى الحر، مقاطعة مؤتمر الحوار الوطنى فى مدينة سوتشى الروسية، الذى دعت إليه موسكو.

وزعمت الفصائل، فى بيان، اليوم الأحد، أن "كل جولات المفاوضات من جنيف إلى أستانة أثبتت عدم جدية النظام السورى وتنصله من كل الاستحقاقات الدولية"، مضيفة أن روسيا تحاول الالتفاف على الشرعية الدولية من خلال مؤتمر سوتشى.

واتفقت الدول الضامنة لمسار أستانة (روسيا وتركيا وإيران) - فى ختام الجولة الثامنة من المحادثات فى عاصمة كازاخستان (أستانة) بشأن سوريا - على عقد مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى منتجع سوتشى الروسى، يومى 29 و30 يناير المقبل.



موضوعات متعلقة..

روسيا: مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى سوتشى سيشهد تشكيل لجنة دستورية

روسيا وتركيا وايران تعلن إجتماع النظام السورى والمعارضة فى سوتشى نهاية يناير

خارجية كازاخستان: مؤتمر الحوار الوطنى السورى سينعقد فى سوتشى 29 و 30 يناير

اخبار عربية

الجيش السورى الحر

مؤتمر سوتشى

الحوار الوطنى السورى

اخبار العرب

الازمة السورية

اخبار سوريا



لا تفوتك
"التعليم" تنتهى من حملات التيرم الأول لكشف الإدمان على سائقى المدارس

"التعليم" تنتهى من حملات التيرم الأول لكشف الإدمان على سائقى المدارس

توقف حركة الصيد بميناء البرلس فى كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

توقف حركة الصيد بميناء البرلس فى كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

صور.. الكنائس تحت حراسة الشرطة.. مدير أمن القاهرة: استحداث ممرات مدعمة ببوابات للكشف عن المفرقعات.. والحفاظ على الحرم الآمن لإحكام السيطرة.. ويؤكد: انتشار الأقوال والمدرعات والارتكازات المسلحة بجميع المحاور

صور.. الكنائس تحت حراسة الشرطة.. مدير أمن القاهرة: استحداث ممرات مدعمة ببوابات للكشف عن المفرقعات.. والحفاظ على الحرم الآمن لإحكام السيطرة.. ويؤكد: انتشار الأقوال والمدرعات والارتكازات المسلحة بجميع المحاور

الرياضة المصرية اليوم.. بريزنتيشن تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل السوبر المحلى.. بانسيه يعود للمصرى.. الأهلى والزمالك يستعدان لمباريات الدورى.. والإنتاج يواجه سموحة وبتروجت مع الأسيوطى فى "الإجيبشيان ليج"

الرياضة المصرية اليوم.. بريزنتيشن تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل السوبر المحلى.. بانسيه يعود للمصرى.. الأهلى والزمالك يستعدان لمباريات الدورى.. والإنتاج يواجه سموحة وبتروجت مع الأسيوطى فى "الإجيبشيان ليج"

جربتى ماسكات التوابل؟.. قناع "بهارات اليقطين والعسل" لبشرة نظيفة ورطبة

جربتى ماسكات التوابل؟.. قناع "بهارات اليقطين والعسل" لبشرة نظيفة ورطبة

الأهلى يرصد 8 ملايين جنيه لضم صلاح محسن من إنبى

الأهلى يرصد 8 ملايين جنيه لضم صلاح محسن من إنبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة