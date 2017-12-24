عميدة آداب عين شمس: تدريب الطالبات على الدفاع عن أنفسهن بنظام "الويندو"





كتب محمود راغب

قالت الدكتورة سوزان القلينى، عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، إنه تم تدريب الطالبات على بعض التدريبات البدنية للدفاع عن أنفسهن بنظام "الويندو"، حيث قامت بتدريبهن الدكتورة أمانى عبد العال الأخصائى النفسى بمعهد الدراسات العليا للطفولة.

وأضافت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس وعضو المجلس القومى للمرأة، إن النساء هن صمام الأمان للأسرة ، لافتة إلى أن المجلس القومى للمرأة يولى اهتمام خاصة لمناهضة العنف ضد المرأة .

وتابعت القلينى قائلة: "بدون دعم الرجل للمرأة وقضايا مناهضة العنف ضد المرأة مش هننجح"، لافتة إلى أن المجتمع ومؤسساته مسئولة عن مناهضة العنف ضد المرأة ، موضحة أن المجلس حرص بالتعاون مع الجامعات فى الفترة الأخيرة على تدشين وحدات لمكافحة العنف ضد النساء بالجامعات .

جاء ذلك خلال ختام فعاليات حملة "مش عادى"، لوحدة مكافحة التحرش بجامعة عين شمس ، بالتعاون مع كلية الآداب بالجامعة .