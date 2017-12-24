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طيران الإمارات تلغى 10 رحلات بسبب الضباب الكثيف

الأحد، 24 ديسمبر 2017 08:41 ص
طيران الإمارات تلغى 10 رحلات بسبب الضباب الكثيف طيران الامارات -أرشيفية


رويترز

قالت شركة طيران الإمارات ومقرها دبى إنها ألغت عشر رحلات صباح، اليوم الأحد، بسبب الضباب الكثيف فيما قالت شركة الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبى إنها تتوقع تأخر رحلات.

وتعتبر ليلة عيد الميلاد واحدة من أزحم الأوقات للشركتين الإماراتيتين مع زيادة حركة السفر لقضاء العطلة.

وذكرت طيران الإمارات على موقعها أنها ألغت رحلات بين كل من دبى وطهران والبحرين والدمام والكويت ولارناكا والبصرة وعمان وبودابست وهونج كونج وبغداد.

وقالت الاتحاد للطيران على موقعها إنها تتوقع تأخر رحلات وإلغاء أخرى وارتباكا فى جدول بعض الرحلات المتجهة إلى أبوظبي. وذكرت الشركة على حسابها على تويتر أن سوء الأحوال الجوية أدى بالفعل إلى تأخر وإلغاء بعض رحلات الشركة يومى الجمعة والسبت.

وذكر المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات أن تشكل الضباب يؤدى لانخفاض الرؤية فى بعض الأوقات بالمناطق الداخلية والساحلية من البلاد.

 

 



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