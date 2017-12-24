ضبط 220 هاربا من أحكام خلال حملة أمنية بالسويس

اللواء محمد جاد مدير أمن السويس
السويس - سيد نون
تمكن قطاع الأمن بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مباحث مديرية أمن السويس من ضبط 220 هاربًا من أحكام قضائية صادرة من محاكم حافظة السويس خلال حملة أمنية موسعة، نفذت داخل جميع أحياء المحافظة.
وضبط بين الهاربين من أحكام متهمين هاربين من 14 حكمًا قضائيا صادر من محكمة جنايات السويس.
كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من إدارة المباحث الجنائية بتنفيذ حملة أمنية موسعة بالمحافظة، وتمكن ضباط الشرطة بمديرية أمن السويس من القبض على 220 هاربا من أحكام قضائية.
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