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ضبط 220 هاربا من أحكام خلال حملة أمنية بالسويس

الأحد، 24 ديسمبر 2017 10:20 ص
ضبط 220 هاربا من أحكام خلال حملة أمنية بالسويس اللواء محمد جاد مدير أمن السويس


السويس - سيد نون

تمكن قطاع الأمن بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مباحث مديرية أمن السويس من ضبط 220 هاربًا من أحكام قضائية صادرة من محاكم حافظة السويس خلال حملة أمنية موسعة، نفذت داخل جميع أحياء المحافظة.

وضبط بين الهاربين من أحكام متهمين هاربين من 14 حكمًا قضائيا صادر من محكمة جنايات السويس.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من إدارة المباحث الجنائية بتنفيذ حملة أمنية موسعة بالمحافظة، وتمكن ضباط الشرطة بمديرية أمن السويس من القبض على 220 هاربا من أحكام قضائية.



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