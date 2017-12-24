ضبط 22 متهما من العناصر الجنائية وأطراف الخصومات ثأرية بقنا





قنا- وائل محمد

شنت الأجهزة الأمنية بقنا، حملة على أمنية مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة ، بعدد من مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث وقوات العمليات الخاصة والبحث الجنائى بقيادة اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، واللواء أشرف رياض مدير المباحث.

وتم ضبط 22 متهما بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، من العناصر الإجرامية، والهاربين من أحكام فى وقائع أعمال سرقة وتبادل إطلاق نار وخصومات ثأرية.

كما تم ضبط "محمد.ج" 28 سنة عامل، ومقيم بمركز ابوتشت وبحوزته بندقيه آلي، و"محمد.س" 25 سنة عامل، ومقيم بمركز دشنا وبحوزته بندقيه آلي، و"احمد.ح" 28 سنة عامل، ومقيم بمركز قنا وبحوزته بندقيه خرطوش أمريكى الصنع، و"مصطفى.ح" 34 سنة عامل ومقيم بمركز قنا وبحوزته (29) طلقه ذخيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر للمتهمين واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.



