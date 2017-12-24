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ضبط 22 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

الأحد، 24 ديسمبر 2017 10:32 ص
ضبط 22 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة حملة مرورية - صورة أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعا لوقوع أى حوادث مرورية.
 
 
وتم عمل حملات مرورية خلال 24  ساعة وإجراء تحليل طبى لـ 250 سائقا، وإثبات تعاطى 22 سائقا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
 


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