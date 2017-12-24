ضبط 126 هاربا من أحكام قضائية وتنفيذ 600 حكم خلال حملة أمنية بالإسماعيلية





الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 600 حكمًا متنوعًا، منها 411 حكمًا جزئيًا و127 حكم غرامات، و4 هاربين من أحكام جنائية، و30 حكم مستأنف، و28 حكم مخالفات، وتحصيل مبلغ 3350 جنيه قيمة مخالفات وغرامات، كما تمكنت الحملة من ضبط 126 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

وألقى ضباط الحملة القبض على كلا من "عيد.س.ع" 44 عاما، مقيم بأبوحماد شرقية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 185لسنة 2013 جنايات مركز القنطرة شرق والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "مخدرات"، و" عبد العزيز.ع.ع" 27 عاما مقيم بدائرة مركز الإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2635 لسنة 2017 جنايات مركز الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة "سلاح وذخيرة" والمتهم "عبد الرحمن.س.س" 25 عاما مقيم بدائرة مركز القصاصين مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3548 لسنة 2017 جنايات مركز القصاصين والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة "شروع فى قتل وسرقة"، و"طارق.م.م" 26 عاما مقيم بدائرة قسم ثان العريش بشمال سيناء مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5164 لسنة 2016 جنايات مركز القصاصين، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة"مخدرات".

تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تمكنت قوات الأمن من القبض على عاطلين بحوزتهما طلقات نارية ومخدرات فى حملة أمنية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد أحمد شطا رئيس مباحث مركز التل الكبير ومعاونيه بالقبض على المتهم "محمود.ع.س"21 عاما عاطل ومقيم بدائرة مركز التل الكبير، وبحوزته 11 طلقات سلاح آلى وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تمكن الرائد محمد جاد رئيس مباحث مركز القنطرة شرق ومعاونيه من القبض على المتهم "فرج.م.س" 18 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق وبحوزته 12 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 6 كيلو وهاتف محمول ومبلغ مالى.

وبمناقشتهما بما أسفر عنه عمليات الضبط اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهما المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.