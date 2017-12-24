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الأحد، 24 ديسمبر 2017 11:40 ص
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ضبط 1013مطلوبا على ذمة أحكام قضائية وتحرير 329 مخالفة متنوعة بقنا

الأحد، 24 ديسمبر 2017 11:35 ص
ضبط 1013مطلوبا على ذمة أحكام قضائية وتحرير 329 مخالفة متنوعة بقنا اللواء علاء العياط مدير أمن قنا


قنا- وائل محمد

شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية مكبررة بالتنسيق مع ضباط ورؤساء مباحث عدد من مراكز محافظة قنا، فى إطار الحملات الأمنية لضبط المطلوبين بالمحافظة، والصادر لهم قرارات ضبط وإحضار للنيابة العامة.

تلقى اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، إخطارا يفيد ضبط تنفيذ 1013 حكما قضائيا متنوعة بين جنايات، وحبس جزئى ومستأنف ، وأحكام غرامات واحكام مخالفات ذلك خلال الحملات الأمنية التى تقودها أجهزة الأمن بعدد من مراكز المحافظة.

وفى مجال تنفيذ تم ضبط عدد 329 مخالفة متنوعة، وفى مجال مخالفات المرور تم ضبط عدد 877 مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.



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