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ضبط مصنع عصائر بدون ترخيص لعرضه سلع مجهولة المصدر فى الفيوم

الأحد، 24 ديسمبر 2017 10:23 ص
ضبط مصنع عصائر بدون ترخيص لعرضه سلع مجهولة المصدر فى الفيوم عصائر - صورة أرشيفية


الفيوم - رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط مصنع عصائر بدون ترخيص يعرض سلع مجهولة المصدر بمحافظة الفيوم، وتم غلق المصنع والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى اخطارا بقيام "خالد ف ح" 45 سنة المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج العصائر الصناعية، بإدارة وتشغيل وتعبئة مصنع مواد غذائية بدون ترخيص، وحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر بدون بيانات وعلامات واستخدامه علامات تجارية مملوكة للغير.

 

وبلغ إجمالى المضبوطات 27860 عبوة عصير متنوعة، و600 عبوة بلاستيك فارغة معدة للتعبئة و2500 استيكر مدون عليها بيانات وعلامات للعصائر المضبوطة، و500 كرتونة فارغة معدة للتعبئة، و2000 كيس فارغ معد للتعبئة والتغليف، و2 موتور كهربائى واحد حصان يستخدم فى التعبئة، و ماكينتين خاصة بالتغليف صغيرة الحجم.

 

 وتم تحرير المحضر رقم 31 أحوال مركز أطسا لسنة 2017 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 



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