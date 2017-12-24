ضبط لحوم فاسدة و141 قضية متنوعة فى حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية فى القليوبية، حملة لحماية مستلزمات الإنتاج الزراعى والداجنى من الأسمدة والمبيدات والأعلاف والأدوية البيطرية، وحماية نهر النيل والمجارى المائية والرى والصرف والثروة السمكية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 141 قضية متنوعة كالاتي:"ضبط 19 قضية متنوعة، من بينها ضبط 108 طن أعلاف ومواد خام تستخدم فى تصنيع الأعلاف مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة.

كما تم ضبط 6 مجازر ذبح مخالفة ضبط فيها 160 كيلو جرام لحوم فاسدة، وفي مجال حماية الثروة الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى، تم ضبط 2 قضية متنوعة عبارة عن مزرعة دواجن ومصنع أعلاف بدون ترخيص، وفى مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط 114 قضية متنوعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل تلك الوقائع، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .