ضبط عاطلين بحوزتهم كمية من الهيروين والحشيش بحملة أمنية فى القليوبية

القليوبية - نيفين طه

نفذ مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية حملة أمنية مكبرة لضبط مروجى المواد المخدرة على مستوى المديرية، أسفرت عن ضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الهيروين والحشيش.

وردت معلومات سرية للعقيد نصر رفقى مدير مكتب مكافحة المخدرات، ونائبه المقدم محمد عامر مفادها، قيام كلا من "مصطفى ا" 33 سنة عاطل، و"محمد ب ن" وشهرته "كريتة" 27 سنة عاطل، و"بدوى ا" 23 سنة عاطل سابق اتهامه فى 8 قضايا مقيمين دائرة مركز الخانكة، وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين أمكن ضبطهم بأكمنة أعدت لذلك بالقرب من كوبرى الرشاح الكائن على شارع سرياقوس العرب دائرة مركز الخانكة، حال استقلالهم دراجة نارية رقم ق ط ر 2459 ماركة دايون سمراء اللون قيادة الثانى، وبالتفتيش تم ضبط الآتى: كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 500 جرام بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 240 جنيها، و3 هواتف محمولة.

كما تمكن مكتب مكافحة المخدرات من ضبط كل من "بسام و" 22 سنة عاطل، و"محمد ع" 21 سنة عاطل، مقيمين دائرة قسم الخصوص وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 250 جراما، ومبلغ مالى 620 جنيها، و2 هاتف محمول، بقصد الاتجار.

وتم ضبط - فى شبرا الخيمة - كل من "محمد ه" 40 سنة عاطل سبق اتهامه فى 7 قضايا حال استقلاله السيارة رقم 97466 ملاكى قلوبية (ملك زوجته)، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام، ومبلغ مالى 1200 جنيه، و2 هاتف محمول، وسلاح أبيض كاتر ملوث بآثار الحشيش، بقصد الاتجار، ومحمد ع 31 سنة عاطل وشهرته "ماندو" وسبق اتهامه فى 8 قضايا، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 120 جراما ومبلغ مالى 78.100 ألف جنيه، وهاتف محمول وسلاح أبيض كاتر ملوث بآثار الحشيش، وميزان معدنى حساس ملوث بآثار الحشيش بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهمين، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.