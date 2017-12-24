ضبط عاطلين أثناء محاولتهما سرقة سيارة فى كفر الدوار بالبحيرة





البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جوده

تمكن أهالى قرية الكريون التابعة لمركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، من ضبط عاطلين أثناء محاولتهما سرقة سيارة بالقرية وقاما بتسليمهما لمركز الشرطة. وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة كفر الدوار من الأهالى بضبط عاطلين حال شروعهما بسرقة سيارة من داخل جراج بناحية قرية الكريون بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين قيام الأهالى بضبط كل من "الوزير ال س ال" 30 سنة عاطل، "البدرى ال س ال" 22 سنة شقيق الأول، حال تواجدهما بسيارة نقل كفر الشيخ أمام الجراج المشار إليه والشروع فى سرقة سيارة أخرى.

بالكشف عن السيارة المضبوطة، تبين أنها مبلغ بسرقتها فى محضر جنح قسم شرطة العامرية عن بلاغ "محمود خ ع" ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بأن السيارة المستخدمة فى الواقعة قاما بسرقتها، من العامرية بالإسكندرية وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.