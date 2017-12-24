ضبط عاطلين أثناء محاولتهما سرقة سيارة فى كفر الدوار بالبحيرة

ضبط عاطلين أثناء محاولتهما سرقة سيارة فى كفر الدوار بالبحيرةالأحد، 24 ديسمبر 2017 11:09 ص
اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جوده
تمكن أهالى قرية الكريون التابعة لمركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، من ضبط عاطلين أثناء محاولتهما سرقة سيارة بالقرية وقاما بتسليمهما لمركز الشرطة.
وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة كفر الدوار من الأهالى بضبط عاطلين حال شروعهما بسرقة سيارة من داخل جراج بناحية قرية الكريون بدائرة المركز.
وبالانتقال والفحص تبين قيام الأهالى بضبط كل من "الوزير ال س ال" 30 سنة عاطل، "البدرى ال س ال" 22 سنة شقيق الأول، حال تواجدهما بسيارة نقل كفر الشيخ أمام الجراج المشار إليه والشروع فى سرقة سيارة أخرى.
بالكشف عن السيارة المضبوطة، تبين أنها مبلغ بسرقتها فى محضر جنح قسم شرطة العامرية عن بلاغ "محمود خ ع" ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بأن السيارة المستخدمة فى الواقعة قاما بسرقتها، من العامرية بالإسكندرية وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.
حراسة المرمى قنبلة تهدد المنتخب فى كأس العالم.. تراجع مستوى الحراس يؤرق كوبر.. مصادر: الجهاز الفنى يدرس الموقف ويبحث عن طرق للتدعيم.. و"ناجى": لدينا وقت طويل لإعداد اللاعبين للمنافسة قبل مونديال روسيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة