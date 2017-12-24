صور.. 4 آلاف قبطى يحتفلون بمولد الأنبا هدرا غرب أسوان





أسوان - عبد الله صلاح

احتفل ما يزيد عن 4 آلاف من الأقباط بمحافظة أسوان، بمولد الأنبا هدرا بديره المعروف باسم "دير الأنبا سمعان" غرب مدينة أسوان، وهى الاحتفالات الدينية التى يحرص الأقباط على إقامتها فى شهر ديسمبر من كل عام بالتزامن مع يوم 12 كيهك بالقبطية.

وشهدت الاحتفالات التى استمرت لمدة 3 أيام، وحضرها ما يزيد عن 4 آلاف شخص، أداء الطقوس الدينية، والصلوات، واحتفالات أعياد الميلاد أيضا.

وأوضح عبد السلام حسن عبد الله، مدير عام آثار أسوان الإسلامية والقبطية، بأن دير الأنبا سمعان بأسوان من أديرة الأقباط الأرثوذكس العريقة، ويُعد من أكبر الأديار القبطية فى العالم، ويقع على قمة تل جنوب جزيرة الفنتين بأسوان، وكان اسمه الأصلى دير الأنبا هدرا، وبسبب نقص المياه بعد قرن من بنائه، هُجر الدير وتُرك لعدة سنوات دون المساس به، موضحاً بأن الدير أنشئ الدير قبل القرن السادس الميلادى وأعيد ترميمه فى القرن العاشر الميلادى وتبلغ مساحته 6 أفدنة وارتفاعه 5،5 متراً، لافتاً إلى أنه من أهم الأديرة القبطية على مر التاريخ فآوى إليه العديد من الرهبان عندما انتشرت المسيحية بين أهل ممالك النوبة وما زالت تحتفظ بالنقوش والرسوم على جدرانها وتمثل صور السيد المسيح والقديسين.

وأضاف الأثرى محمد أبو الشيخ، مسئول الأمن الأثرى بالآثار الإسلامية والقبطية، أن الأنبا هدرا انتقل إلى غرب النيل فى أسوان وبنى له دير والمعروف باسم دير الأنبا سمعان، للدعوة إلى الرهبانية واجتمع له نحو 300 راهب يشتغلون بالحرف المختلفة، وبعد وفاته خلد الأقباط ذكرى مولوده ووفاته التى تصادفت نفس التاريخ، بالحضور إلى الدير والاحتفال فى كل عام بهذه المناسبة.

وتابع أبوالشيخ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن الدير حظى باهتمام مطرانية أسوان، وأصبحت إلى جواره مبان جديدة لاستقبال الزوار والضيوف، وقامت الحكومة برصف الطريق الإسفلتى حتى باب الدير.



دير الأنبا سمعان



الرهبان بالدير



احتفالات الأقباط