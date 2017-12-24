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الإثنين، 25 ديسمبر 2017 05:01 ص
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صور.. 200 شخص عالق بسبب تعطل عربات تلفريك بجبال الألب الفرنسية

الأحد، 24 ديسمبر 2017 11:25 م
صور.. 200 شخص عالق بسبب تعطل عربات تلفريك بجبال الألب الفرنسية تعطل عربات تلفريك بجبال الألب الفرنسية


باريس أ ش أ
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أعلنت السلطات الفرنسية، أن نحو 200 شخص علقوا، اليوم الأحد، فى عربات تلفريك بعد أن تعطلت إحداها فى منتجع بجبال الألب فى فرنسا، وأشارت إلى أن عمليات الإنقاذ جارية حاليا ولم يتم الإبلاغ عن أية إصابات حتى الآن.

وقالت المسؤولة بمقاطعة إيزير بشرق فرنسا فيولاين ديماريه - فى تصريح لوكالة (أسوشيتيد برس) الأمريكية - إن معظم الأشخاص تم إخراجهم من العربات بعد أن قضوا ساعة أو ساعتين عالقين فيها على ارتفاع 82 قدما.

وأضافت أن مروحيتين أمنيتين مدنيتين أنزلا مسؤولى الإنقاذ فوق كل عربة لفتح بوابات السقف وإنقاذ الأشخاص العالقين بداخلها وإخراجهم بأمان ، مشيرة إلى أنه من المفترض الانتهاء من عملية الإنقاذ قبل حلول الليل.

التلفريك فى فرنسا
 تعطل عربات تلفريك بجبال الألب الفرنسية
محاولات انقاذ عدد من العالقين فى التلفريك
محاولات انقاذ عدد من العالقين فى التلفريك

 

طائرة هليكوبتر تساهم فى انقاذ العالقين
طائرة هليكوبتر تساهم فى انقاذ العالقين

 


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فرنسا

أخبار فرنسا



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