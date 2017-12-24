صور.. 200 شخص عالق بسبب تعطل عربات تلفريك بجبال الألب الفرنسية

صور.. 200 شخص عالق بسبب تعطل عربات تلفريك بجبال الألب الفرنسيةالأحد، 24 ديسمبر 2017 11:25 م
تعطل عربات تلفريك بجبال الألب الفرنسية
باريس أ ش أ
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أعلنت السلطات الفرنسية، أن نحو 200 شخص علقوا، اليوم الأحد، فى عربات تلفريك بعد أن تعطلت إحداها فى منتجع بجبال الألب فى فرنسا، وأشارت إلى أن عمليات الإنقاذ جارية حاليا ولم يتم الإبلاغ عن أية إصابات حتى الآن.
وقالت المسؤولة بمقاطعة إيزير بشرق فرنسا فيولاين ديماريه - فى تصريح لوكالة (أسوشيتيد برس) الأمريكية - إن معظم الأشخاص تم إخراجهم من العربات بعد أن قضوا ساعة أو ساعتين عالقين فيها على ارتفاع 82 قدما.
وأضافت أن مروحيتين أمنيتين مدنيتين أنزلا مسؤولى الإنقاذ فوق كل عربة لفتح بوابات السقف وإنقاذ الأشخاص العالقين بداخلها وإخراجهم بأمان ، مشيرة إلى أنه من المفترض الانتهاء من عملية الإنقاذ قبل حلول الليل.
تعطل عربات تلفريك بجبال الألب الفرنسية
محاولات انقاذ عدد من العالقين فى التلفريك
طائرة هليكوبتر تساهم فى انقاذ العالقين
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