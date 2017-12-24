صور ..وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد أعمال كنترول مدرسة السلام الابتدائية بالخارجة

صور ..وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد أعمال كنترول مدرسة السلام الابتدائية بالخارجةالأحد، 24 ديسمبر 2017 01:47 م
الدكتور غازى البنوانى وكيل تعليم الوادى الجديد
الوادى الجديد ماهر أبو نور
تفقد الدكتور غازى البنوانى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد أعمال الكنترولات فى مدرسة السلام الابتدائية القديمة بالخارجة للاطمئنان على سير العمل و دقة الكنترول بها .
واكد وكيل الوزارة على ضرورة إتباع قانونية العمل طبقًا والتزامًا لما ورد باللوائح المنظمة لذلك و مراعاة توفير كافة سبل الراحة للتلاميذ .
كما اجتمع البنوانى بالتوجيهةالمالى والإدارى بالمديرية برئاسة مصطفى جنيدى وفريق العمل لحسم عدد من الأمور الخاصة بالعمل لإزالة بعض العقبات التى تحول دون إتقان العمل وشدد على إنهاء تلك المعوقات لتحقيق أفضل مستويات الأداء فى العمل .
وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد اعمال كنترول مدرسة السلام الابتدائية
وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد اعمال كنترول مدرسة السلام الابتدائية
وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد اعمال كنترول مدرسة السلام الابتدائية
وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد اعمال كنترول مدرسة السلام الابتدائية
وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد اعمال كنترول مدرسة السلام الابتدائية
وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد اعمال كنترول مدرسة السلام الابتدائية
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