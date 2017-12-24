صور.. وكيل أوقاف الوادى الجديد يتفقد إنشاء مسجد ناصر بتكلفة 750 ألف جنيه

صور.. وكيل أوقاف الوادى الجديد يتفقد إنشاء مسجد ناصر بتكلفة 750 ألف جنيهالأحد، 24 ديسمبر 2017 01:09 م
جانب من الجولة
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
أجرى الدكتور محمد محمود بخيت مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد، جولة تفقدية لمسجد قرية ناصر التابعة لمركز الخارجة والذى يتم إنشائه بتكلفة تصل 870 ألف جنيه حيث تفقد مدير الأوقاف أعمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالمسجد ضمن خطة المديرية لاستكمال منظومة المساجد المعتمدة على مستوى المحافظة ووجه بسرعة انجاز العمل فى المواعيد المقررة.
وقال بخيت، فى بيان اليوم، أن المديرية تستكمل أعمال إعداد وتأهيل الخطباء والأئمة والدعاة من خلال إنهاء إجراءات الاختبارات التى يتم إجراؤها لاعتماد خطباء المكافأة والتحسين كما يتم الاعداد لإعلان نتائج اختبارات المحفظات التى تم إجراؤها مؤخرا لاعتماد المحفظات من الوزارة وتاهليهن لفتح مكاتب تحفيظ برخصة معتمدة من وزارة الأوقاف.
جانب من الجولة
مدير أوقاف الوادى الجديد
تفقد أعمال مسجد ناصر
بخيت يوجه بإنهاء الأعمال
تكلفة المسجد 750 ألف جنيه
أثناء متابعة العمل
مسجد قرية ناصر بالخارجة
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