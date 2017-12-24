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صور.. مسيحيو بيت لحم يستعدون للاحتفال بأعياد الميلاد

الأحد، 24 ديسمبر 2017 12:32 م
صور.. مسيحيو بيت لحم يستعدون للاحتفال بأعياد الميلاد مسيحيو بيت لحم يستعدون للاحتفال بأعياد الميلاد


كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

تستعد المدينة التى تعتبر وفق الموروث المسيحى مهد المسيح، اليوم الأحد لإحياء أعياد الميلاد،ويستعد ملايين المسيحيين فى العالم للاحتفال بليلة عيد الميلاد، بدءا من بيت لحم مهد يسوع المسيح حيث يسود توتر مع اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلى بتكثيف التشديدات الأمنية حول أماكن الاحتفال تحسبا لأى مواجهات أو اشتباكات.

بدء مراسم الاحتفال
بدء مراسم الاحتفال
 
وتجددت المواجهات فى الأراضى المحتلة، بين متظاهرين فلسطينيين يرتدون زى البابا نويل أو "سانتا كلوز وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم، احتجاجا على قرار دونالد ترامب الرئيس الأمريكى بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس وأطلق الاحتلال قنابل مسيله للدموع ورصاص مطاطى لتفريق المحتجين.
بدء الاحتفالات فى بيت لحم
بدء الاحتفالات فى بيت لحم

ودعت القوى الوطنية والإسلامية بفلسطين، إلى اعتبار أيام الأسبوع الجارى، أيام تصعيد فى القرى والبلدات والمواقع على امتداد محافظة رام الله والبيرة، وتشويش حركة المستوطنين.

وأشارت القوى فى بيان صدر عنها أمس، إلى أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون يوم تصعيد شامل، حيث سيكون التجمع على مقربة من دوار المستحضرات الطبية ثم الانطلاق لحاجز بيت ايل الاحتلالى على المدخل الشمالى للبيرة.

تشديد أمنى

تشديدات أمنية

وأدى القرار الأحادى الذى أعلنه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى السادس من ديسمبر، إلى تظاهرات شبه يومية فى الأراضى الفلسطينية بما فى ذلك فى بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة حيث يفترض أن يشارك المؤمنون بقداس منتصف الليل فى كنيسة المهد.

وقال رئيس الأساقفة بيير باتيستا بيزابالا أحد أهم رجال الدين الروم الكاثوليك فى الشرق الأوسط ان إعلان ترامب "أدى إلى توتر حول القدس وشغل الناس عن عيد الميلاد"

وكان الزوار الأجانب الذى يكون عددهم كبيرا فى عيد الميلاد عندما يسمح الوضع الأمنى بذلك، نادرين فى الأيام الأخيرة فى بيت لحم، وقال بيزابالا إن عشرات المجموعات ألغت رحلاتها منذ السادس من ديسمبر.

 
جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

كنائس بيت لحم
كنائس بيت لحم

 

مراسم الاحتفالات
مراسم الاحتفالات

 

مسيحيو بيت لحم يستعدون للاحتفال بأعياد الميلاد
مسيحيو بيت لحم يستعدون للاحتفال بأعياد الميلاد

 

فلسطينى يصلى داخل كنيسة المهد
فلسطينى يصلى داخل كنيسة المهد

 

مواطنون يصلون داخل الكنيسة
مواطنون يصلون داخل الكنيسة

 



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