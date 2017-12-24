صور.. مدير أمن القاهرة يتفقد قوات تأمين الكنائس.. ويشدد: الالتزام بالحرم الآمن





كتب إبراهيم أحمد

قاد اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع امن القاهرة، جولة أمنية موسعة، مساء اليوم الأحد، تفقد خلالها الخدمات الامنية المعينة على الكنائس بمختلف قطاعات العاصمة لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية وفحص المترددين على الكنائس بالتنسيق مع الامن الإدارى ومن خلال البوابات الالكترونية مع الالتزام بالحرم الآمن وممر بمحيط كل كنيسة ومداخلها.

كما قدم مدير أمن القاهرة، التهنئة للأساقفة والمسئولين عن تلك الكنائس التى تشهد احتفالات، ومن جهتهم فقد قاموا بتقديم الشكر إلى وزير الداخلية ورجال الشرطة على ما يبذلونه من جهد لتامين المواطنين.

ويأتى ذلك استكمالا لخطة مديرية أمن القاهرة، لتامين احتفالات عيد الميلاد المجيد وتنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية باستنفار گافة الخدمات الامنية وتكثيف التواجد الامني بمحيط الكنائس التي تشهد احتفالات.