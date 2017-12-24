صور.. محافظ بورسعيد يقدم التهنئة للأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد

بورسعيد- محمد عزام

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، التهنئة لأقباط كنيستى نيكولاس وسانت أوجينى، الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد المحافظ، خلال جولته التى رافقه فيها وفد من قساوسة مطرانية الأقباط الأرثوذكس يرأسهم الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، وبحضور القمص بولا سعد، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، على أن مصر نسيج واحد، وفشل أعداؤها فى الداخل والخارج فى زرع الفتنة بين أبنائها بفضل تلاحمهم وتكاتفهم، مشددا على أن صلابة هذا النسيج جعلتنا نعبر سويا العديد من الأزمات التى مر بها الوطن خلال المرحلة الماضية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه بتلاحم وتكاتف أبناء مصر خلف قيادتهم السياسية تشهد مصر طفرة اقتصادية غير مسبوقة لم تشهدها طوال تاريخها، خاصة فى شرق بورسعيد التى أصبحت قاطرة التنمية لمصر كلها.



محافظ بورسعيد يقدم التهنئة للأقباط



المحافظ يهنئ الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد



محافظ بورسعيد يزور كنيسة سانت أوجينى