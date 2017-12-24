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صور.. سوريون يواصلون تحدى الحياة بالاحتفال بعيد الميلاد فى شوارع دمشق

الأحد، 24 ديسمبر 2017 08:11 م
صور.. سوريون يواصلون تحدى الحياة بالاحتفال بعيد الميلاد فى شوارع دمشق احتفالات عيد الميلاد


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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على الرغم مما يعانيه الشعب السورى من الحروب المتواصلة جراء التنظيمات الإرهابية فى بلادهم، يواصل هؤلاء المواطنين تحدى صعوبات الحياة القاسية بالاحتفال بعيد الميلاد اليوم الأحد، فى شوارع العاصمة السورية دمشق، وذلك برفقة القوات السورية.

المواطنون السوريون يحتفلون بعيد الميلاد
المواطنون السوريون يحتفلون بعيد الميلاد

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن احتفالات عيد الميلاد حول العالم وخاصة فى الدول الإسلامية ستتم تحت حراسة مسلحة وتكثيف للكاميرات الأمنية فى العديد من الدول بعد أن هاجم مسلحون من تنظيم داعش كنيسة فى باكستان بالتزامن مع قداس  يوم الأحد الماضى. 

وفى سياق متصل، هنأ الملك عبد الله بن الحسين، ملك الأردن، المسيحيين بمناسبة أعياد عيد الميلاد المجيد، وكتب تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

وقال ملك الأردن "ونحن نستقبل عيد الميلاد المجيد، أهنئ إخواننا المسيحيين وأتمنى لهم الخير والبركة، وأتمنى لوطننا في العام الجديد مزيدا من الازدهار والتقدم بسواعد أبنائه وبناته وإرادتهم الصلبة، التي تثبت دائما أنها أقوى من كل التحديات، عيداً مجيداً وعاماً مباركاً على الوطن وأهله".

جانب من احتفالات المواطنين
جانب من احتفالات المواطنين

 

المواطنون السوريون
المواطنون السوريون

 

جانب من احتفالات المواطنون السوريون
جانب من احتفالات المواطنون السوريون
 
 
الاحتفالات فى شوارع دمشق
الاحتفالات فى شوارع دمشق

 

جانب من الاحتفالات فى شوارع دمشق
جانب من الاحتفالات فى شوارع دمشق
 
 
سوريون يرتدون ملابس بابا نويل
سوريون يرتدون ملابس بابا نويل

 

جانب من الاحتفالات السورية
جانب من الاحتفالات السورية

 

جانب من احتفالات السوريون بعيد الميلاد
جانب من احتفالات السوريين بعيد الميلاد

 


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