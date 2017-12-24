صور.. "رويترز" تبرز استعدادات المصريين لأعياد رأس السنة

صور.. "رويترز" تبرز استعدادات المصريين لأعياد رأس السنةالأحد، 24 ديسمبر 2017 08:07 م
استعدادات المصريين لأعياد رأس السنة
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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أبرزت وكالة "رويترز"، استعدادات المصريين لاستقبال أعياد رأس السنة الميلادية والإقبال على شراء ملابس سانتا كلوز أو البابا نويل، بالاضافة إلى إضاءة أشجار عيد الميلاد .
ففى القاهرة تجد داخل المحال، دُمى سانتا كلوز وأشجار الكريمساس ومجسمات لرجل الثلج وفروع النور الصغيرة التى تعطى ألوانها أمل جديد لعام أفضل هذه هى أبرز علامات الكريسماس فى جميع بلاد العالم، إلا أن الشارع المصرى له بصمته المختلفة التى يمكن أن تراها بوضوح من اللحظة الأولى التى تطأ فيها قدماك محال بيع استعدادات احتفالات الكريسماس.
محال لبيع استعدادات أعياد الميلاد
استعدادات المصريين للاحتفال باعياد رأس السنة
بالون على شكل سانتا كلوز فى شوارع القاهرة
استعدادت عيد الميلاد
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