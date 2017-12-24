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الأحد، 24 ديسمبر 2017 02:24 م
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صور.. رفع مياه الأمطار من الشوارع وأمام المدارس بدسوق

الأحد، 24 ديسمبر 2017 02:17 م
صور.. رفع مياه الأمطار من الشوارع وأمام المدارس بدسوق عمال مدينة دسوق يرفعون المياه من الشوارع


كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء حمدى الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق أعمال رفع مياه بجميع شوارع المدينة ورفع مخلفات المطر والتأكد من التخلص من مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع، بمعدات الوحدة بأحياء المدينة حى جنوب وحى شمال.

وقال اللواء حمدى محمود الحشاش، إنه تم الدفع ب 7 كساحات وسيارة نافورى لرفع المياسة المتراكمة بشوارع سعد زغلول والميدان والغفران والمدارس والشركات وجابر الريفى والحمام وداير الناحية والجمهورية والجيش ومربع الصحة والنفق المرورى الجديد وكورنيش النيل .

وأضاف الحشاش ، فى بيان له ، جارى العمل بمعظم الشوارع الفرعية المتفرعة، وتم فتح جميع بيارات الصرف وصفايات الأمطار، وتشغيل محطات الصرف بكامل طاقتها ، وأنه كلف سند أبو كلية نائب القرى بمتابعة جميع الوحدات القرية ومواجهة الإمطار ورفع المياه المتراكمة أمام المدارس والمصالح الحكومية ، وكلف أحمد عيسى  ، نائب رئيس المدينة بمتابعة محطات الصرف الصحى والعمل بها على مدار الساعة، ووجه النواب ورؤساء القرى ورؤساء الأحياء برفع حالات الاستعداد لمواجهة سقوط الإمطار المتوقعة.

 

1- رفع مياه الامطار المتراكمه في الشوارع وأمام المدارس

 رفع مياه الامطار المتراكمه في الشوارع وأمام المدارس

 

2- رفع مياه الامطار من شوارع دسوق
 رفع مياه الامطار من شوارع دسوق

 

3- عمال مدسنة دسوق يرفعون المياه من الشوارع
عمال مدسنة دسوق يرفعون المياه من الشوارع

 

4- شفت مياه الامطار من الشوارع
شفت مياه الامطار من الشوارع

 

5- تراكم مياه الامطار
 تراكم مياه الامطار

 



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