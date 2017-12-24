صور.. حريق يلتهم محل بويات قبل ساعات من افتتاحه فى الزقازيق





الشرقية - فتحية الديب

اشتعلت النيران منذ قليل، فى محل بويات بشارع فاروق بالزقازيق، وقضت على جميع محتوياته، ويرجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، تلقى اخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق فى محل بشارع فاروق، وتبين من التحريات نشوب حريق بمحل بويات ملك "فؤاد ظاظا" والتهمت النيران جميع محتوياته.

وقال ياسر النزهى جار صاحب المحل، إنه كان من المقرر أن يفتتح المحل اليوم، ولكن النيران قضت عليه.



فؤاد صاحب المحل



النيران تقضي علي محتويات المحل