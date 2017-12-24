صور.. ترامب يتحدث مع جنود أمريكيون عبر الفيديو كونفرانس





كتب: محمد الأحمدى – تصوير (أ ف ب)

تحدث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع جنود عسكريين فى مكالمة عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بمناسبة عيد الميلاد فى مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وكانت محكمة استئناف فى واشنطن، رفضت أول أمس الجمعة، محاولة من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لمنع الجيش الأمريكى من تجنيد المتحولين جنسيا ابتداء من أول يناير لتصبح ثانى محكمة تصدر مثل هذا الحكم خلال أسبوع.

وأصدر ثلاثة قضاة اتحاديين فى الولايات المتحدة أحكاما بوقف حظر ترامب انضمام المتحولين جنسيا إلى الجيش، وطعنت الإدارة فى أحكام القضاة الثلاثة.

وكانت إدارة ترامب قد قالت إن الموعد النهائى لقبول المتحولين جنسيا فى الجيش فى أول يناير يسبب إشكالية لأنه سيتعين تدريب عشرات الآلاف من الأفراد على المعايير الطبية اللازمة للتعامل مع المتقدمين للتجنيد من المتحولين جنسيا والجيش غير مستعد لذلك.



حديث ترامب مع وساءئل الإعلام



دونالد ترامب



الرئيس الامريكى



جانب من لقاء ترامب



لقاء ترامب عبر الفيديو كونفرانس