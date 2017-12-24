صور.. المطران منير حنا يترأس قداس عيد الميلاد بالكنيسة الأسقفية





وائل ربيعى تصوير حسن محمد

ترأس المطران الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، قداس عيد الميلاد بالكنيسة الأسقفية بالزمالك، بحضور جمع كبير من المواطنين، وممثلين عن بعض الجهات الرسمية بالدولة.

وأدى المطران منير حنا، الطقوس المختلفة للصلاة بعيد الميلاد، قائلا: "إن اليوم ولد المسيح، وإنهم يحتفلون بهذا الميلاد ويقفون أمام الله ليخلصهم من الخطايا بعد الاعتراف بها"، موضحًا أن السيد المسيح كان نور الله على الأرض.