صور.. الكاثوليك يحتفلون بعيد الميلاد فى شتى بقاع العالم

صور.. الكاثوليك يحتفلون بعيد الميلاد فى شتى بقاع العالمالأحد، 24 ديسمبر 2017 10:58 م
انطلاق قداس الكاثوليك فى عدد من الدول حول العالم
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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انطلق قداس الكاثوليك احتفالا بعيد الميلاد المجيد، وبهذه المناسبة أقيمت الصلوات التى حضرها المسيحيون فى شتى بقاع الأرض، ففى العاصمة الاندونيسية احتفل المسيحيون فى كنيسة سانت فرانسيسكوس وفى العراق أقيم قداس عيد الميلاد فى كنيسة مارم شمونى .
وأقيم قداس عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد فى مدينة بيت لحم في الضفة الغربية ، يشكل المسيحيون نحو 1.6 فى المئة من أغلبية السكان فى باكستان والعراق، وعلى الرغم من الحرب وعمليات النزوح وتركهم لمنازلهم فى مدينة الموصل بسبب أعمال القتل التى يرتكبها تنظيم داعش، أصر مسيحيو العراق على حضور قداس عيد الميلاد فى كنيسة السريان الكاثوليك فى مخيم اشتى فى أربيل عاصمة المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتى فى شمال العراق .
القداس فى اندونيسيا
قداس ليلة عيد الميلاد فى اندونيسيا
جانب من فاعليات احتفالية بقداس عيد الميلاد بفرنسا
أطفال يشاركون فى احتفالات عيد الميلاد بفرنسا
احتفالات عيد الميلاد في خارج كنيسة المهد في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية
احتفالات عيد الميلاد في كنيسة المهد في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية
احتفالات عيد الميلاد في كنيسة المهد في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية
احتفالات قداس عيد الميلاد فى العراق
جانب من قداس عيد الميلاد فى العراق
عراقيون يحتفلون بقداس عيد الميلاد
مسيحيو فلسطين يصلون بكنيسة المهد
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