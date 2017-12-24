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صور.. أمطار غزيرة بمحافظة الغربية وطوارئ بمجالس المدن

الأحد، 24 ديسمبر 2017 01:54 م
صور.. أمطار غزيرة بمحافظة الغربية وطوارئ بمجالس المدن سقوط أمطار فى الغربية


الغربية - مصطفى عادل

تعرضت محافظة الغربية اليوم الأحد لسقوط أمطار غزيرة على مدن وقرى المحافظة مصحوبة برياح شديدة.

وتسببت الأمطار فى غرق الشوارع بالمياه وتراكمت أسفل الكبارى والانفاق بالمحلة وطنطا، فيما تحولت الشوارع بالقرى إلى مستنقعات وبرك طينية مما تسبب فى إعاقة حركة السير وتزحلق عجلات السيارات  بسبب الطين.

في الوقت الذى  رفعت فيه مجالس المدن والأحياء على مستوي المحافظة حالة الطوارئ للتعامل الفوري مع أي بلاغات ترد لغرف العمليات

ودفعت مجالس المدن بسيارات كسح لشفط المياه من أسفل الكباري والانفاق

وفي ذات السياق لم تتلقى غرفة عمليات مرفق الإسعاف بالغربية حتي الآن أي بلاغات بوقوع حوادث على الطريق السريعة والفرعية.

سقوط أمطار على محافظة الغربية
سقوط أمطار على محافظة الغربية

 

غرق الطرق الرئيسية بالمياه
غرق الطرق الرئيسية بالمياه

 

سقوط الامطار بالغربية
سقوط الامطار بالغربية

 

سقوط امطار على محافظه الغربيه
سقوط امطار على محافظه الغربيه

 

أمطار غزيرة تسقط على محافظه الغربيه
أمطار غزيرة تسقط على محافظه الغربيه

 

سقوط الامطار
سقوط الامطار

 



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