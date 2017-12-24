صحيفتان إماراتيتان: ميليشيات الحوثى أصبحت فى مواجهة مع المجتمع الدولى





أ ش أ

اعتبرت صحيفتا "الاتحاد" و"البيان" الإماراتيتان، اليوم الأحد، أن ميلشيات الحوثى أصبحت فى مواجهة مع المجتمع الدولى، بعد إدانتها من جانب مجلس الأمن الدولى بسبب اطلاقها صواريخ باليستية باتجاه العاصمة السعودية، الرياض.

وأشارت افتتاحية صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، التى حملت عنوان (إيران والحوثى فى مواجهة العالم)، إلى أن "ميليشيات الحوثى الإيرانية الإرهابية أصبحت الآن فى مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولى كله، وليس مع التحالف العربى لدعم شرعية اليمن وحده، ولا مع الشعب اليمنى وحده، فقد قال العالم كلمته الفاصلة عبر مجلس الأمن الدولى الذى دان، بشدة، إطلاق الصواريخ الحوثية الإيرانية على المملكة العربية السعودية، وطالب بالتطبيق الصارم للحظر المفروض على تزويد ميليشيات الشر والإرهاب بالأسلحة".

وشددت الصحيفة الإماراتية، على أن "ميليشيات الحوثى ليست وحدها فى مواجهة مباشرة مع العالم، بل إن النظام الإيرانى أيضاً، يواجه غضب العالم كله، فهو الوحيد الذى يزود ميليشيات الإرهاب بالأسلحة، وهو الوحيد الذى يتحدى المجتمع الدولي، ويعمل بكل ما أوتى من شر على زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وخلصت صحيفة الاتحاد الإماراتية، إلى أنه "آن الأوان لأن تكون هناك آليات عملية لتطبيق القرارات الدولية، وآن الأوان لأن يصنف مجلس الأمن الدولى ميليشيات الحوثى على أنها إرهابية مدعومة من نظام اعتمد الإرهاب، سياسة وأسلوباً فى علاقاته الدولية، ولم يعد السكوت على تصرفات إيران ووكلائها فى اليمن وغير اليمن، أمراً محمودًا، ولم يعد هناك مجالا لغض الطرف، فقد سدت إيران وميليشياتها فى اليمن، كل الطرق والأبواب للحل الدبلوماسى، والخيار الوحيد الآن هو استئصال هذه الميليشيات، وتطبيق الشرعية الدولية بكل صدق ونزاهة، بعيداً عن الانتقائية والمعايير المزدوجة".

من جانبها، قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، فى افتتاحيتها التى حملت عنوان (إدانة دولية للحوثى وإيران)، إن "حالة الفوضى وعدم استقرار الأمن التى تسعى إيران لنشرها فى المنطقة مستخدمة أدواتها الإرهابية من ميليشيات الحوثيين فى اليمن إلى "حزب الله" فى لبنان وأشكاله فى بعض دول المنطقة ليست بخافية على المجتمع الدولى كما تعتقد طهران وأعوانها، بل هى فى بؤرة الاهتمام الدولى وتحت رقابة مكثفة من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وليس أدل على ذلك من التأكيد الواضح الذى ورد أمس فى بيان مجلس الأمن الدولى الذى أدان إطلاق ميليشيات الحوثى صواريخ باليستية تجاه العاصمة السعودية الرياض، إذ دعا المجلس الجهات التى تزود الحوثيين بهذه الصواريخ، إلى التنفيذ الكامل للحظر المفروض على تزويد تلك الميليشيات بالأسلحة، كما حذر المجلس من الاستمرار فى تهديد أمن السعودية ودول الجوار".

واعتبرت الصحيفة الإماراتية، أن بيان مجلس الأمن الذى يدين إيران بشكل غير مباشر، باعتبارها الداعم والممول والموجه لميليشيات الحوثى الإرهابية، أكد أن سيطرة الميليشيات الحوثية على الأسلحة الباليستية تمثل تهديداً للأمن الإقليمى والدولى، كما عدّ البيان إطلاق الصاروخ باتجاه المدن الآهلة بالسكان مخالفاً للقانون الدولي، مشيراً إلى انتهاك ميليشيا الحوثى لقرارات الشرعية الدولية، وسعيها لتقويض أمن المنطقة وزعزعة استقرارها.

وخلصت "البيان"، إلى أنه من المتوقع أن يزداد الإرهاب الحوثى فى الآونة القريبة، خاصة مع ضيق الحصار الذى يشتد على الحوثيين فى صنعاء من هجمات الجيش الوطنى المدعوم من قوى التحالف العربى، والتى كبّدت الحوثيين خسائر فادحة وأسقطت العديد من أفرادهم وقادتهم بين قتلى وأسرى.