سوء الأحوال الجوية بالخليج يؤخر إقلاع 3 رحلات للكويت وعمان والسعودية

سوء الأحوال الجوية بالخليج يؤخر إقلاع 3 رحلات للكويت وعمان والسعوديةالأحد، 24 ديسمبر 2017 08:51 م
طائرة -أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأحد، تأخر إقلاع 3 رحلات جوية دولية متجهة إلى السعودية والكويت وسلطنة عمان بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية.
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن طائرة الخطوط الكويتية رقم 542 والمتجهة إلى الكويت تأخرت عن موعد إقلاعها المحدد بجدول التشغيل لمدة 90 دقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية هناك، وانخفاض مستوى الرؤية أمام قائدى الطائرات هناك.
وأضافت المصادر، أن المطار شهد أيضًا تأخر إقلاع رحلتى الخطوط الجوية العمانية رقم 406 والمتجهة إلى عمان، ورحلة الخطوط السعودية رقم 300 والمتجهة إلى جدة لمدة 60 دقيقة لنفس الأسباب.
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