سفر وعودة 1880 مصريا وليبيا و 329 شاحنة عبر المنفذ خلال الـ 48 ساعة





مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1880 مصريا وليبيا و329 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1472 إلى الجانب الليبى، بينهم 214 مصريا و1258 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 408 بينهم 335 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 93 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 372 ألف و 628 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 135 شاحنة إلى الجانب الليبي وعودة 194 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

وتمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 25 شخص من 10 محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بضبط 25 متهما بمعرفة حرس الحدود بالسلوم، وهم 7 من المنيا و 6 من الدقهلية و1 من المنوفية و 3 من قنا و 3 من البحيرة و 1 من كفر الشيخ و 1 من بني سويف و 1 من الفيوم و 1 من أسيوط و 1 من مطروح، وذلك أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبى، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.