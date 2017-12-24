video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2017 02:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سفر وعودة 1880 مصريا وليبيا و 329 شاحنة عبر المنفذ خلال الـ 48 ساعة

الأحد، 24 ديسمبر 2017 02:02 ص
سفر وعودة 1880 مصريا وليبيا و 329 شاحنة عبر المنفذ خلال الـ 48 ساعة منفذ السلوم


مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1880 مصريا وليبيا و329 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1472 إلى الجانب الليبى، بينهم 214 مصريا و1258 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 408 بينهم 335 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 93 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 372 ألف و 628 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 135 شاحنة إلى الجانب الليبي وعودة 194 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 وتمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 25 شخص من 10 محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بضبط  25 متهما بمعرفة حرس الحدود بالسلوم، وهم 7 من المنيا و 6 من الدقهلية و1 من المنوفية و 3 من قنا و 3 من البحيرة و 1 من كفر الشيخ و 1 من بني سويف و 1 من الفيوم و 1 من أسيوط و 1 من مطروح، وذلك أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبى، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

 



موضوعات متعلقة..

سفر وعودة 1054 مصريا وليبيا و224 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

محافظة مطروح

مطروح

منفذ السلوم

ليبيا

اخبار مطروح

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
مهاب مميش: صنعنا كبارى قناة السويس بترسانات الهيئة ومجبناش مسمار من برة

مهاب مميش: صنعنا كبارى قناة السويس بترسانات الهيئة ومجبناش مسمار من برة

بعد إعلان إيران قطر داعمة للإرهاب.. قطان: هل مازالت الدوحة تراها دولة شريفة

بعد إعلان إيران قطر داعمة للإرهاب.. قطان: هل مازالت الدوحة تراها دولة شريفة

المصريات يتألقن فى حفل الدير جيست.. شيريهان أبو الحسن تتألق بتوقيع أميرة الجوهرى.. ياسمين عبد العزيز بتصميم إيلى صعب.. هانى البحيرى اختيار وفاء عامر وحنان مطاوع.. وأمينة خليل تختار بهيج حسين

المصريات يتألقن فى حفل الدير جيست.. شيريهان أبو الحسن تتألق بتوقيع أميرة الجوهرى.. ياسمين عبد العزيز بتصميم إيلى صعب.. هانى البحيرى اختيار وفاء عامر وحنان مطاوع.. وأمينة خليل تختار بهيج حسين

روسيا تبنى فندق 5 نجوم فى الفضاء للسياح الأثرياء.. مكون من 4 كبائن تطل على المجرة.. و"جيم" وخدمات طبية وواى فاى مجانى.. تكلفة الرحلة 40 مليون دولار للفرد الواحد و20 مليون دولار إضافية لتجربة السير فى الفضاء

روسيا تبنى فندق 5 نجوم فى الفضاء للسياح الأثرياء.. مكون من 4 كبائن تطل على المجرة.. و"جيم" وخدمات طبية وواى فاى مجانى.. تكلفة الرحلة 40 مليون دولار للفرد الواحد و20 مليون دولار إضافية لتجربة السير فى الفضاء

وقوع أول حالة وفاة بسبب نظارات الواقع الافتراضى فى روسيا

وقوع أول حالة وفاة بسبب نظارات الواقع الافتراضى فى روسيا

صور.. الأمير هارى وميجن يكسران القواعد الملكية بفوتوسيشن الخطوبة

صور.. الأمير هارى وميجن يكسران القواعد الملكية بفوتوسيشن الخطوبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة