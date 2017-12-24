سعد الحريرى ينشر فيديو احتفاله مع الأطفال الأيتام بالكريسماس





كتب محمد رضا

نشر سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع لفيديو للاحتفالية التى نظمها فى السراى الحكومى، أمس السبت، بمشاركة أطفال من دور أيتام مختلفة، بمناسبة عيدى الميلاد ورأس السنة.

أتمنى لكم ولعائلاتكم أعياداً مجيدة، كل عام ولبنان بخير pic.twitter.com/WSiYTsQ4yj — Saad Hariri (@saadhariri) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

واحتفل رئيس الوزراء اللبنانى، مع الأطفال الأيتام فى السراى الحكومى، بمناسبتى عيدى الميلاد ورأس السنة، وزين شجرة عيد الميلاد وبرفقته أطفال الجمعيات والدور المسيحية والإسلامية، ومن ثم وزع الهدايا على الأطفال، أعقبها بالتقاط الصور التذكارية معهم وبرفقتهم "سانتا كلوز".

وسادت حالة من البهجة والفرحة على الأطفال الأيتام المرتدين قبعات "سانتا كلوز" خلال الاحتفالية، خاصة أثناء تقديم العروض الفنية والرقص، وخلال لهوهم مع الدمى والأشخاص المرتدين لمجسمات الشخصيات الكرتونية الشهيرة المحببة لدى الأطفال، وكذلك الشخصية الرسمية للمناسبتين وهو "سانتا كلوز".

وشارك فى الحفل، الذى أحيته فرقة "Kids Mondo"، أطفال من "المركز الاجتماعى "مار منصور – الأشرفية"، دار الأيتام الإسلامية فى مختلف المناطق، جمعية "مار سمعان-وادى الكرم"، قرى الأطفال SOS، دار "مار منصور لراهبات المحبة – برمانا"، بيت اليتيم الدرزى - عبيه، مؤسسات الإمام الصدر، جمعية رعاية اليتيم فى صيدا، عش العصافير - جبيل والمؤسسة الاجتماعية لراهبات المحبة - بسكنتا.