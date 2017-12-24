video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 25 ديسمبر 2017 05:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زعيمة المعارضة الإيرانية: طهران ستتخلص من شر المتاجرين بالدين

الأحد، 24 ديسمبر 2017 09:32 م
زعيمة المعارضة الإيرانية: طهران ستتخلص من شر المتاجرين بالدين مريم رجوى


كتبت إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

أعربت زعيمة منظمة مجاهدى خلق المعارضة الإيرانية بالخارج، عن أملها فى أن تتخلص إيران من شر المتاجرين بالدين، بفضل جهود المقاومة والشعب الإيرانى، وأن تمس أشعة الحرية والعدالة، وأن يتبدل التمييز الدينى والتطرف والإرهاب المنبثق من هذا النظام فى المنطقة، بالمساواة والأخوّة والسلام على حد تعبيرها. 
 
وأضافت مريم رجوى، فى بيان تهنئة المنظمة بالعام الميلادى الجديد، نحن نتّبع درس عيسى بن مريم الخالد، مستلهمين معاناته وصموده، وجدنا المقاومة من أجل الحرية، أكبر خدمة لله وللشعب، والنضال من أجل تحرير الشعب الإيرانى وإسقاط نظام ولاية الفقيه - على حد تعبيرها.
 
وتابعت فى بيان حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، السلام والتحية لمريم العذراء، التى قدّمت للعالم بتحملها الكرب العظيم والبلاء الحسن، وفى ليلة حالكة دامسة الظلام، المسيح – كلمة الحبّ والأمل، رسالة العصيان على الظلم والنفاق، وترنيمة النور والحرية.
 
وبعثت رجوى بالتهنئة لكل النساء والرجال فى العالم ممن هبّوا لمناصرة المقاومة الإيرانية من أجل الحرية والديموقراطية.
 
وقالت التهنئة لجميع اولئك الذين لم يرضخوا لأعمال العبث والفساد في العالم اليوم، بل يناضلون من أجل بناء عالم أفضل.
 
وأضافت زعيمة المنظمة المعارضة للنظام الإيرانى نستلهم من المسيح ومريم العذراء، فنوسّع نطاق النضال التحرري، حتى تتغلب الحرية والسلام والخلاص على الاستبداد والحروب والفقر ومقارعة النساء.
 
وأكدت على ما وصفته بالنظام الإرهابي الحاكم باسم الدين سوف يسقط ويحل إيران ربيع الحرية والديمقراطية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مباراة كرة قدم فى إيران تنتهى بمظاهرة تندد بـ"الاحتلال الفارسى للأحواز العربية"

صور.. "تعددت الزلازلُ والسبب واحد".. مفاعلات إيران تتسبب فى موجات عنيفة من الهزات الأرضية.. محافظة ألبرز تتعرض لهزة بقوة 5.2 ریختر.. والحدث يؤكد بناء مفاعلات سرية وإجراء تجارب نووية فى المدينة الجبلية الحصينة

ايران

المعارضة الايرانية

مجاهدي خلق

العام الميلادي

النظان الايراني

اخبار العالم



لا تفوتك
فيديو.. "المالية": نتوقع تحسنا ملحوظا على عدة مستويات العام المقبل

فيديو.. "المالية": نتوقع تحسنا ملحوظا على عدة مستويات العام المقبل

خالد الهيل يطالب القطريين بالثورة على تنظيم الحمدين

خالد الهيل يطالب القطريين بالثورة على تنظيم الحمدين

التجمع الخامس يتحول إلى قطعة من أوروبا.. زينة وناس وصوت أجراس شجرة الميلاد ترقص على أنغام الفرحة.. بابا نويل يوزع الهدايا.. سيلفى الصحاب للذكرى بالكريسماس.. ومنظم الاحتفالية: سعادة المصريين هدفنا

التجمع الخامس يتحول إلى قطعة من أوروبا.. زينة وناس وصوت أجراس شجرة الميلاد ترقص على أنغام الفرحة.. بابا نويل يوزع الهدايا.. سيلفى الصحاب للذكرى بالكريسماس.. ومنظم الاحتفالية: سعادة المصريين هدفنا

العملات الافتراضية مش بس بيتكوين.. Freicoin وSexcoin وعشرات أخرى منتشرة عبر شبكات الإنترنت.. لكل عملة قيمة و"Litecoin" هى الفضية و"Bitcoin" الذهبية أعلاها

العملات الافتراضية مش بس بيتكوين.. Freicoin وSexcoin وعشرات أخرى منتشرة عبر شبكات الإنترنت.. لكل عملة قيمة و"Litecoin" هى الفضية و"Bitcoin" الذهبية أعلاها

3 روبوتات شغلت العالم خلال عام 2017.. صوفيا الأبرز

3 روبوتات شغلت العالم خلال عام 2017.. صوفيا الأبرز

إيه السبب اللى يخليك تعرق جامد حتى فى الشتاء؟

إيه السبب اللى يخليك تعرق جامد حتى فى الشتاء؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة