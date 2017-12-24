زعيمة المعارضة الإيرانية: طهران ستتخلص من شر المتاجرين بالدين





كتبت إسراء أحمد فؤاد

أعربت زعيمة منظمة مجاهدى خلق المعارضة الإيرانية بالخارج، عن أملها فى أن تتخلص إيران من شر المتاجرين بالدين، بفضل جهود المقاومة والشعب الإيرانى، وأن تمس أشعة الحرية والعدالة، وأن يتبدل التمييز الدينى والتطرف والإرهاب المنبثق من هذا النظام فى المنطقة، بالمساواة والأخوّة والسلام على حد تعبيرها.

وأضافت مريم رجوى، فى بيان تهنئة المنظمة بالعام الميلادى الجديد، نحن نتّبع درس عيسى بن مريم الخالد، مستلهمين معاناته وصموده، وجدنا المقاومة من أجل الحرية، أكبر خدمة لله وللشعب، والنضال من أجل تحرير الشعب الإيرانى وإسقاط نظام ولاية الفقيه - على حد تعبيرها.

وتابعت فى بيان حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، السلام والتحية لمريم العذراء، التى قدّمت للعالم بتحملها الكرب العظيم والبلاء الحسن، وفى ليلة حالكة دامسة الظلام، المسيح – كلمة الحبّ والأمل، رسالة العصيان على الظلم والنفاق، وترنيمة النور والحرية.

وبعثت رجوى بالتهنئة لكل النساء والرجال فى العالم ممن هبّوا لمناصرة المقاومة الإيرانية من أجل الحرية والديموقراطية.

وقالت التهنئة لجميع اولئك الذين لم يرضخوا لأعمال العبث والفساد في العالم اليوم، بل يناضلون من أجل بناء عالم أفضل.

وأضافت زعيمة المنظمة المعارضة للنظام الإيرانى نستلهم من المسيح ومريم العذراء، فنوسّع نطاق النضال التحرري، حتى تتغلب الحرية والسلام والخلاص على الاستبداد والحروب والفقر ومقارعة النساء.

وأكدت على ما وصفته بالنظام الإرهابي الحاكم باسم الدين سوف يسقط ويحل إيران ربيع الحرية والديمقراطية.