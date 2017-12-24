"زراعة دمياط": تدريب 152 من العاملين بالقطاع على استخدام الكارت الذكى





دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية الزراعة بدمياط بقيادة المهندس ماهر سويلم وكيل وزارة الزراعة، عن تنفيذ خطة التطوير والتحديث وميكنة العمل بالقطاع الزراعى بالمحافظة.

وأشار بيان للمديرية إلى إنه تم على مدار الأيام القليلة الماضية الانتهاء من تدريب 152 متدربًا من المهندسين الزراعيين بجميع الوحدات التابعة للمديرية على مستوى "الائتمان الزراعى" و"الإصلاح الزراعى" على النماذج والنظم المتبعة حديثًا ضمن تطبيقات مشروع كارت الفلاح الذكى وذلك بالتعاون مع شركة e_finance

وأضاف البيان، أنه تم وضع خطة للعمل خلال المرحلة القادمة، وذلك ضمن مرحلة ميكنة دورة العمل الخاصة بتحديث بيانات الحيازات وتسجيل الدورات الزراعية وحصر المساحات المنزرعة من خلال الحصر الزراعى الموسمى، وذلك تمهيدًا لتسليم المزارعين المدرجين على المنظومة الكارت الذكى الخاص بهم بعد الإنتهاء من مرحلة التأكد من أن جميع البيانات المسجلة على المنظومة صحيحة.