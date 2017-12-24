video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2017 11:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رويترز تنشر صورة للاعب محمد صلاح بأحد مقاهى القاهرة

الأحد، 24 ديسمبر 2017 08:55 م
رويترز تنشر صورة للاعب محمد صلاح بأحد مقاهى القاهرة اللاعب محمد صلاح


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
إضافة تعليق

نشرت وكالة رويترز للأنباء صورة للاعب محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزى، فى إحدى المقاهى بالقاهرة، وذلك بعد قيام صاحب المقهى برسم صورة اللاعب على حائط المقهى.

اللاعب محمد صلاح
اللاعب محمد صلاح

وكان صلاح تصدر قائمة ترشيحات الجماهير للحصول على جائزة أفضل لاعب فى العالم للعام الجارى 2017، بحسب التصويت الذى طرحته شبكة "ESPN" الرياضية العالمية.

وجاء محمد صلاح فى المركز الأول كأفضل لاعب فى العالم 2017، فى الساعة الأولى من التصويت بحصوله على 42% من أصوات الجماهير التى تخطت 8 آلاف حتى الآن فى الاستفتاء، متفوقًا على النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي الذى حل ثانيًا بحصوله على 32%.

وتراجع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو للمركز الثالث فى القائمة بحصوله على 18%، فيما جاء الثنائى نيمار دا سيلفا وهارى كين فى المركزين الرابع والخامس بـ5% و3% على الترتيب. 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد صلاح يتسبب فى تعطل موقع الاتحاد الأفريقى

محمد صلاح ينافس على جائزة "ESPN" لأفضل لاعب فى العالم 2017

شارك بالتصويت.. ادعم محمد صلاح للفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم 2017

محمد صلاح

اخبار محمد صلاح

رويترز



لا تفوتك
الداخلية: مقتل 9 إرهابيين يزرعون القنابل بسيناء.. وضبط 9 آخرين

الداخلية: مقتل 9 إرهابيين يزرعون القنابل بسيناء.. وضبط 9 آخرين

الإحصاء: رصيد الأرز يكفى 25 يومًا.. والزيت 3 أشهر واللحوم حتى مايو 2019

الإحصاء: رصيد الأرز يكفى 25 يومًا.. والزيت 3 أشهر واللحوم حتى مايو 2019

المصريون يضغطون على الرئيس: "ترشح علشان تبنيها".. ملايين الموقعين على استمارة الحملة قالوا كلمتهم: الإنجازات لا تحتمل المجازفة.. ومستمرون حتى يستجيب الرئيس لإرادة المصريين بالترشح لفترة رئاسية ثانية

المصريون يضغطون على الرئيس: "ترشح علشان تبنيها".. ملايين الموقعين على استمارة الحملة قالوا كلمتهم: الإنجازات لا تحتمل المجازفة.. ومستمرون حتى يستجيب الرئيس لإرادة المصريين بالترشح لفترة رئاسية ثانية

الرياح نشطة وفرص سقوط الأمطار مهيأة.. الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر المتوسط.. وتؤكد: الشبورة الكثيفة تعود للطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.. وحالة الطقس تعود للاستقرار الثلاثاء

الرياح نشطة وفرص سقوط الأمطار مهيأة.. الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر المتوسط.. وتؤكد: الشبورة الكثيفة تعود للطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.. وحالة الطقس تعود للاستقرار الثلاثاء

مفاجأة.. الأهلى له حق رعاية فى محمد الننى.. والمقاولون يرفض ملايين الزمالك

مفاجأة.. الأهلى له حق رعاية فى محمد الننى.. والمقاولون يرفض ملايين الزمالك

الزمالك يفاوض المصرى لضم الهارب بانسيه نهائيا مقابل 3 لاعبين

الزمالك يفاوض المصرى لضم الهارب بانسيه نهائيا مقابل 3 لاعبين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة