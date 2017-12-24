رويترز تنشر صورة للاعب محمد صلاح بأحد مقاهى القاهرة





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

نشرت وكالة رويترز للأنباء صورة للاعب محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزى، فى إحدى المقاهى بالقاهرة، وذلك بعد قيام صاحب المقهى برسم صورة اللاعب على حائط المقهى.



اللاعب محمد صلاح

وكان صلاح تصدر قائمة ترشيحات الجماهير للحصول على جائزة أفضل لاعب فى العالم للعام الجارى 2017، بحسب التصويت الذى طرحته شبكة "ESPN" الرياضية العالمية.

وجاء محمد صلاح فى المركز الأول كأفضل لاعب فى العالم 2017، فى الساعة الأولى من التصويت بحصوله على 42% من أصوات الجماهير التى تخطت 8 آلاف حتى الآن فى الاستفتاء، متفوقًا على النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي الذى حل ثانيًا بحصوله على 32%.

وتراجع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو للمركز الثالث فى القائمة بحصوله على 18%، فيما جاء الثنائى نيمار دا سيلفا وهارى كين فى المركزين الرابع والخامس بـ5% و3% على الترتيب.