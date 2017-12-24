روسيا: التهدئة فى مناطق خفض التصعيد بسوريا قلصت الاشتباكات مع المسلحين

روسيا: التهدئة فى مناطق خفض التصعيد بسوريا قلصت الاشتباكات مع المسلحينالأحد، 24 ديسمبر 2017 02:03 ص
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن التهدئة المعلنة فى مناطق وقف التصعيد فى سوريا، فى الفترة ما بين 21 و23 من هذا الشهر، أسهمت فى تقليص الاشتباكات بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن متحدث باسم المركز الروسى المعنى بالمصالحة الوطنية فى سوريا ، السبت، قوله إن العمل مستمر على تسوية النزاع فى البلاد بطرق سلمية ، مشيرا إلى انضمام قريتين جديدتين هما مشرفة أرجل بريف حلب ، والمهاجرين فى ريف حمص ، إلى وقف الأعمال القتالية.
وأضاف أن الضباط الروس يخوضون مفاوضات مع فصائل المعارضة المسلحة فى ريف حلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة حول انضمامها إلى نظام وقف الأعمال القتالية.
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د. هاشم فلالى
الاهداف المنشودة
متغيرات وتطورات قد اصبحت فى المنطقة بل وفى العالم اجمع، وانها تحدث بشكل تلقائى، قد يكون ايضا طبيعيا، فى حدوث التوزنات اللازمة فى عالم يسير فى مسارات يحدث فيها من التطورات الهائلة فى كافة المجالات والميادين، والتى نجد بان هناك ما يتم الحفاظ عليه، وما يراد لها بان يتم تطويره وتحديثه والقيام بكل ما يلزم فى هذا الشأن الذى يجد كل فرد وجماعة ما هو افضل ما يمكن بان يتم القيام به من اجل الحصول على تحقيق الاهداف المنشودة
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