video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2017 11:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

رفع 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بالجيزة

الأحد، 24 ديسمبر 2017 08:46 ص
رفع 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بالجيزة حملات مرورية - صورة أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
 
وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رفع 13 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، وتم رصد 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
 
 


موضوعات متعلقة..

حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

مرور الجيزة

سيارات متروكة

المرور

حملات مرورية



لا تفوتك
وزير النقل: القطار المكهرب يدخل الخدمة خلال عامين

وزير النقل: القطار المكهرب يدخل الخدمة خلال عامين

حراسة المرمى قنبلة تهدد المنتخب فى كأس العالم.. تراجع مستوى الحراس يؤرق كوبر.. مصادر: الجهاز الفنى يدرس الموقف ويبحث عن طرق للتدعيم.. و"ناجى": لدينا وقت طويل لإعداد اللاعبين للمنافسة قبل مونديال روسيا

حراسة المرمى قنبلة تهدد المنتخب فى كأس العالم.. تراجع مستوى الحراس يؤرق كوبر.. مصادر: الجهاز الفنى يدرس الموقف ويبحث عن طرق للتدعيم.. و"ناجى": لدينا وقت طويل لإعداد اللاعبين للمنافسة قبل مونديال روسيا

الكريسماس والأعياد السر وراء زيادة المواليد فى العالم.. دراسة: الشغف لممارسة الجنس يرتفع فى أعياد رأس السنة.. وفى عيد الفطر بالدول الإسلامية.. وأطباء: لهذه الأسباب تزداد الرغبة فى ممارسة العلاقة الزوجية

الكريسماس والأعياد السر وراء زيادة المواليد فى العالم.. دراسة: الشغف لممارسة الجنس يرتفع فى أعياد رأس السنة.. وفى عيد الفطر بالدول الإسلامية.. وأطباء: لهذه الأسباب تزداد الرغبة فى ممارسة العلاقة الزوجية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة