رجل دين سنغالى يقود مسيرة احتجاجا على قرار ترامب بخصوص القدس





دكار أ ش أ

قاد رجل الدين السنغالى ميمون انياص مسيرة اتجهت من منطقة "كوسي" فى محافظة كولخ السنغالية باتجاه السفارة الفلسطينية فى العاصمة دكار.

وقالت وكالة الأنباء السنغالية مساء اليوم الأحد إن نجل المرجع الدينى البارز ابراهيم انياص نظم المسيرة احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وعبر ميمون أنياص عن استنكاره لقرار ترامب، قائلا إن الرئيس الأمريكى "استهدف الأمة الإسلامية ونحن ندعوه للعودة عن قراره فى أسرع وقت".