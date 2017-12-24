ربة منزل تحاول الانتحار بتناول مبيد حشرى فى المنوفية

سيارة إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
أصيبت ربة منزل بحالة تسمم إثر تناولها مبيد حشرى بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية.
تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى السادات العام "و. س. ق" ربة منزل ومقيمة بمدينة السادات، مصابة بحالة تسمم.
بالانتقال والفحص وسؤالها قررت بتناولها مبيد حشرى لسوء حالتها النفسية، ولم تتهم أحد وبسؤال زوجها "ع. م. ا" سائق، ومقيم بذات العنوان أفاد بمضمون أقوال زوجته، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
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