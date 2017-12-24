رابطة حقوقية باليمن: الحوثيون يعذبون المختطفين ويقيدونهم بالسلاسل

رابطة حقوقية باليمن: الحوثيون يعذبون المختطفين ويقيدونهم بالسلاسلالأحد، 24 ديسمبر 2017 03:00 ص
ميليشيا الحوثى- أرشيفية
أ ش أ
ذكرت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين أن مليشيات الحوثى الانقلابية سحبت جميع ملابس المختطفين والمخفيين قسرا فى سجونها وقيدت أرجلهم بالسلاسل.
وقالت الرابطة فى بيان لها السبت، إن مليشيات الحوثى تواصل حرمان المختطفين، خاصة الذين يقبعون فى سجن الأمن السياسى بصنعاء ، من الزيارة ، كما منعت أمهات وأسر المختطفين من الاطمئنان على صحة وسلامة أبنائهن.
وأضاف البيان " رغم شدة أيام الشتاء القارس، إلا أن مشرفى السجن قاموا بتعذيب أبنائنا جسديا ونفسيا، وتقييد أرجل العشرات منهم بالسلاسل وسحبوا جميع الملابس".
وجدد البيان مطالبة المبعوث الأممى إلى اليمن بإيفاء التزاماته الإنسانية تجاه قضية المختطفين ، ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيارة المخطوفين.
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